Le Havre. Soleil couchant, le temps fort estival qui anime Saint-François

C'est l'un des quartiers du Havre historiquement réputé pour son ambiance festive. Ces dernières années, de nouveaux bars et restaurants contribuent à redynamiser cette presqu'île qui borde le port de pêche. Parmi eux, le resto-bar Chez Lili, qui organise chaque été sur sa vaste terrasse Soleil couchant, une programmation de concerts gratuits. "Nous sommes positionnés en tête de proue de ce quartier et on a envie de montrer qu'à Saint-François il se passe des choses", souligne Maxence Gourdault-Montagne, cogérant. La programmation se veut "super large, avec DJ Set, des concerts, des fanfares".

Soleil couchant englobe aussi une série d'événements comme la fête du maquereau, mi-juillet, proposée en commun avec le restaurant voisin Le P'tit Bouillon, ou la fête de la mer, samedi 30 et dimanche 31 août.

Le kraken s'invite à la fête de la musique

Le nom de l'événement, Soleil couchant, s'est imposé facilement il y a quatre ans, pour la première édition : "La terrasse est située face au bassin du Roy, avec le soleil qui brille jusqu'à la fin de journée, un lieu idéal pour organiser des concerts !"

Si la plupart des événements musicaux s'achèvent aux alentours de 21h30 pour assurer la bonne cohabitation avec le voisinage, la fête se poursuivra un peu plus tard samedi 21 juin, à l'occasion de la fête de la musique. Les organisateurs promettent de beaux éléments de décors sur la thématique du kraken, ce poulpe légendaire. Les festivités débuteront dès midi, avec notamment une boum pour les enfants dans l'après-midi.

Pratique. Sur la terrasse de Chez Lili jusqu'au 13 septembre. Gratuit.