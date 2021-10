Lady Gaga travaille sur son 3ème album

Lady GaGa vient de le confirmer : elle envisage la parution de son troisième album cette année. «

Je suis en train de préparer la sortie d’un nouvel album et une nouvelle tournée. Je ne peux plus attendre de voir mes fans. J’ai un million d’idées et je suis vraiment reconnaissante d’être une artiste qui peut faire ce qu’elle aime ! » a-t-elle déclaré au cours d'une interview filmée pour "The Insider".

Une nouvelle tournée est à l'ébauche. Selon toutes vraisemblances et sans surprise, elle fera escale en France à l'été prochain pour une à plusieurs dates. Les dernières rumeurs font état d'un concert au Stade de France. A n'en pas douter, 2012 sera encore une "année Lady GaGa" !