Caen. Basket (Pro B) : malgré le retour de Monteiro, le CBC battu par Fos

Le match.

Après une bonne entame (15-8 après 6 minutes), Caen se faisait rejoindre puis dépasser en fin de premier quart avant que Fos n'enfonce le clou au deuxième. Porté par un très bon BJ Monteiro, de retour après presque 3 mois sans jouer, le CBC se refaisait la cerise au retour des vestiaires et reprenait les devant sur un 3 points de Williams (27e minute). En tête (62-57) en début de dernier quart, Caen a ensuite lâché contre un Fos solide cinquième du championnat, qui a su résister à la grosse ambiance du Palais des Sports. Avec 9 petits points marqués au quatrième quart pour 13 tirs manqués, Caen a manqué d'expérience pour tenir le résultat contre une grosse écurie de Pro B.

BJ Monteiro, de retour et décisif

On attendait le retour de Ludovic Chelle, celui-ci n'a joué que 6 petites minutes ce vendredi. On attendait moins celui de BJ Monteiro dont la présence dans le 5 de départ constituait une surprise, et surtout un événement après un seul match joué depuis décembre. Le Capverdien a disputé 19 minutes pendant lesquelles il a marqué 16 points (meilleur total du CBC), dont plusieurs sur des raids en solo. Caen récupère là un sacré atout en vue des 4 dernières journées capitales pour le maintien.

Les réactions

BJ Monteiro, ailier de Caen : "On n'a pas été très bon en première mi-temps mais on était pas lâchés pour autant. J'ai fait des erreurs stupides qui nous ont coûté cher. Je suis content d'avoir rejoué mais je préfère gagner. J'ai mis du temps à me remettre dans le bain, j'étais fatigué et j'avais un peu mal au genou, mais je me sens bien et je suis prêt à rejouer".

Hervé Coudray, entraîneur de Caen : "On ne se fait pas du bien avec cette première mi-temps où on perd beaucoup de ballons et on défend mal. On revient bien en deuxième mais il aurait fallu être bons 40 minutes. On aurait pu obtenir plus de lancers francs, mais je suis content de la réaction en deuxième mi-temps. Je pense qu'on méritait de remporter ce match, sauf qu'on a un adversaire qui a de l'expérience et ne nous a pas laissé la porte ouverte".

La fiche technique

Caen - Fos-sur-mer : 71-74 (20-21, 18-25, 24-11, 9-17)

Caen : Départ : Williams 15, Monteiro 16, Cornely 6, Ramseyer 12, Lemar 3. Banc : Sidibé 4, Cape; Chelle, Thondique 4, Pope 9, Vautier 2

Fos-sur-mer : Départ : Abouo 11, Choquet 11, Kirksay 2, Pelos 11, Aboudou 5. Banc : Gaillou 11, Hernandez 2, Mbaye 4, Dia 17

