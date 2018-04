Kendji Girac sortira son nouvel album cet été

Sur ce 3ème opus le chanteur a travaillé avec Vianney et le rappeur Damso.

Après une longue absence le voilà de retour. Il y a quelques jours Kendji avait carrément disparu des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) en supprimant pratiquement l'intégralité de ce qu'il avait publié depuis son arrivée sous les yeux du grand public. Ce besoin de faire une pause, de s'éloigner du monde de la scène a peut-être semblé trop long pour certains, en revanche pour Kendji c' était nécessaire.

Un album, ça se prépare et la conception de son 3ème opus marque à la fois des sourires sur de nombreux visages mais également l'arrivée de deux personnalités de la scène ; d'une part Vianney (très en vogue grâce à son duo aux côtés de Maître Gims) et le rappeur Damso (connu entre autres avec le titre Macarena). Kendji a beaucoup écouté Damso, se dit même fan de son travail et s'est inspiré de son univers pour dévoiler sa nouvelle chanson "Maria Maria". Tourné en Estonie le clip nous montre le chanteur rescapé d'un accident d'avion, la suite de l'histoire est à voir en image ci-dessous.

Kendji Girac heureux de voir le fruit de son travail et son retour bien accueilli, n'a pas manqué de le faire savoir auprès de sa communauté.

Ça fait du bien de vous retrouver ! Merci de l'accueil que vous avez réservé à #MariaMaria 🙏🏼#Carecommence avec vous tous et @THEDAMSO 😉 — Kendji Girac (@GIRACKENDJI) 21. april 2018

Quel visage pour le nouvel album ? Il est encore trop tôt pour le décrire vraiment ; notez en revanche la date de sa sortie : le 31 août 2018. Une chose est claire, Kendji apporte de nouvelles sonorités sur ce futur album. Nous pouvons le constater ici avec "Maria Maria" le chaud et le froid se mélangent, le gipsy et l'urbain aussi. Pour Kendji le but n'est pas de changer mais de proposer une nouvelle facette de sa personnalité, et vu les images c'est plutôt réussi.

Le moins que l'on puisse dire c'est que ce clip a vraiment été travaillé, de plus il se démarque ne serait-ce que par sa durée de 10 minutes, une vraie histoire. Chanteur et désormais un peu acteur, une nouvelle carrière bientôt acquise pour kendji ?