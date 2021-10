L'Ovalie caennaise en course pour le Top 4

Après dix journées, les Caennaises occupent le cinquième rang de première division à trois points du podium. Elles affichent six victoires pour quatre défaites, un premier bilan plutôt positif mais assez mitigé. "J'ai l'impression que le groupe adhère à ce qui est proposé, qu'il y a un état d'esprit, une envie de progresser et une certaine assiduité, note l'ancienne internationale française. Mais on a perdu deux matchs avec un point d'écart alors qu'il y avait une possibilité d'inverser le résultat. J'espère qu'on n'aura pas à le regretter en fin de saison."

Peut encore mieux faire

Les regrets et la frustration proviennent de ces défaites sur le fil, conséquences d'un "manque de maîtrise" dans les derniers instants. Après deux saisons passées loin du groupe de tête, Caen peut cependant apprécier d'avoir retrouvé sa place dans le haut de tableau. L'ambition initiale – disputer les demi-finales du championnat de France – reste au cœur des priorités. Six équipes peuvent encore y prétendre, dont le surprenant leader Lons et le promu Lille. Les Bas-Normandes connaissent la marche à suivre pour s'offrir le droit de rêver au titre : conserver une défense de fer et améliorer le jeu offensif.