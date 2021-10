L'Ovalie caennaise s'ouvre la route des demi-finales

Les témoins sont clairement au vert depuis la victoire obtenue dimanche 28 avril à Perpignan, son principal rival dans la course au quatrième rang synonyme de play-off (25-29). Le match, pourtant, n'a rien eu d'une partie de plaisir en Catalogne. Menées dès la première action de jeu perpignanaise, les Caennaises ont souffert tout au long de la première mi-temps.

Entre erreurs défensives et mauvais choix, elles ont compté jusqu'à quinze longueurs de retard (20-5) avant d'inscrire un essai collectif important avant la mi-temps (20-12). Plus sereines après la pause, dominatrice en mêlée, les Normandes ont inversé le cours du match quand Amandine Vaupré et Julie Duval ont successivement aplati le ballon dans l'en-but adverse.

L'USAP, qui jouait quasiment son va-tout contre Caen, n'a pas abdiqué et a repris l'avantage dès le coup d'envoi consécutif au quatrième essai normand. C'est alors Virginie Letellier, en puissance, qui a donné un avantage définitif à sa formation à dix minutes du terme. Les Caennaises comptent désormais sept points d'avance sur Perpignan, alors qu'il reste deux rencontres à disputer. Une victoire dimanche 5 mai contre Lille (15h à Flers) leur assurerait une qualification en demi-finale, l'objectif annoncé en début de saison. Lille, néanmoins, est deuxième du Top 10. Un sacré client, en somme.