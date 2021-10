Rugby : la marche était trop haute pour l'Ovalie

Les rugbywomen, qualifiées pour les demi-finales du championnat de France de D1 à la faveur d'une fin de saison remarquable, sont tombées devant Montpellier, dimanche 27 mai (36-10). Le vainqueur de la saison régulière, dont les seules contre-performances dans ce Top 10 ont été un nul et une défaite, a nettement dominé les débats. Caen, pourtant, était plutôt bien entré dans la partie.

13 points à la pause

Sa possession de balle restait néanmoins stérile, quand Montpellier affichait beaucoup plus de pragmatisme. Aurélie Bailon, une des six internationales héraultaises, passait trois pénalités dans la première demi-heure de jeu. Dans l'intervalle, Solveig de La Hougue n'avait pu que réduire la marque de la même façon (9-3).

Montpellier prenait un avantage plus conséquent dans le temps additionnel de la première mi-temps par Manon Toupin. A la pause, Caen concédait un retard de treize points (17-3). Cueillie à froid par un essai en contre à la reprise du jeu (24-3), l'Ovalie n'abdiquait pas et voyait ses efforts récompensés par un essai de pénalité (24-10). Montpellier était néanmoins trop fort et gardait un contrôle total sur la rencontre. Les Caennaises sortent la tête haute et sans regret. Leur objectif premier – la qualification pour les phases finales – a été atteint avec brio. Après trois années de disette, la machine est relancée.