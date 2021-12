Val-de-Reuil. Pour garder son collège, Val-de-Reuil continue le combat

La réponse ne s'est fait attendre longtemps. Depuis le début de la lutte pour garder le collège Pierre Mendès-France de Val-de-Reuil (Eure) ouvert, la Ville comme les parents d'élèves ne désarment pas et comptent utiliser tous les recours possibles pour obtenir gain de cause. Mardi 17 avril 2018, une porte s'est fermée avec la décision du tribunal administratif de Rouen (Seine-Maritime), qui a refusé d'invalider la décision prise par le département de l'Eure en décembre 2017.

Au Conseil d'État de trancher

Ils ont donc décidé de passer par la fenêtre en lançant un pourvoi en cassation, mercredi 18 avril 2018. Maintenant, c'est donc le Conseil d'État qui va devoir prendre une décision dans ce dossier et écouter les arguments des deux partis.

D'un côté le département de l'Eure, favorable "à la mise en place d'une nouvelle sectorisation scolaire et davantage de mixité sociale dans les établissements". De l'autre, des parents d'élèves et une municipalité qui voient le temps de trajet supplémentaire pour les élèves matin et soir et une décision "au contraire de la volonté de proximité encore rappelée par le chef de l'État".

