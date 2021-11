Caen. Hockey/Glace : du mouvement chez les Drakkars de Caen

Après les annonces de la semaine précédente, les Drakkars de Caen ont dévoilé de nouvelles informations quant à la cuvée 2018-2019. La saison à venir s'effectuera donc avec André Menard, le Franco-Américain capitaine depuis 2 saisons et arrivé en 2015. Les jeunes pousses du club Alexandre Ferey et Thomas Dubourg seront également de la partie. Ayant disputé respectivement 20 et 23 matchs la saison passée, les deux joueurs de 22 ans continueront leur progression dans leur club formateur. Le troisième gardien (ou quatrième en comptant Raphaël Garnier) Mathis Gente, 19 ans est lui aussi conservé.

Pierre-Antoine Devin, le retour

C'est avec les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes ! Après le retour en cours de saison dernière de Jaroslav Prosvic, qui a d'ores et déjà prolongé, c'est un autre ancien joueur des Drakkars qui fera son grand retour la saison prochaine en la personne de Pierre-Antoine Devin. Le défenseur formé au club et joueur en équipe première de 2002 à 2007 sera de retour chez lui à 34 ans. Après au total 13 années à Caen et surtout 13 années en ligue Magnus, Pierre-Antoine Devin a du bagage, que ce soit au club ou au plus haut niveau national.

