Caen. Hockey sur Glace (D1) : Caen reprend des couleurs contre Nantes

Le match.

Importantissime victoire des Drakkars de Caen (Calvados) ce samedi 19 janvier 2019 contre Nantes (Loire-Atlantique) sur le petit score de 1-0. Dans une spirale de résultats qui commençait à être négative, les Caennais ont su se ressaisir à domicile pour se relancer dans la course aux play-offs, grâce à un but du capitaine Pierre-Antoine Devin (32e minute) dans un moment où les bagarres avaient pris le dessus sur le jeu. Les Drakkars ont ensuite su tenir le score avec brio. Dans ce championnat extrêmement serré, Caen est désormais 7e, à 1 point de la 4e place, mais seulement 3 points devant la 11e.

Les réactions.

Écoutez Luc Chauvel, entraîneur satisfait des Drakkars de Caen.

Écoutez Luc Chauvel sur le match

S'il faut attribuer cette victoire à quelqu'un, ce serait à Quentin Papillon. Parmi les nombreux joueurs de Rouen sous licence bleue ayant joué à Caen ces dernières saisons, le gardien de 21 ans est très certainement la plus grande satisfaction. Avec 38 arrêts sur 38, mais surtout avec son assurance dégagée, Papillon a permis à ses partenaires de rester mobilisés et de repartir avec les 3 points. 93.7% d'arrêts cette saison, ce sont les stats de l'un des plus grands espoirs français du poste qui progresse match après match. Il se pourrait qu'il soit récompensé mardi, par une titularisation avec les Dragons de Rouen...

Les mots de Luc Chauvel sur son gardien Quentin Papillon

La réaction de Quentin Papillon

La fiche

Caen - Nantes : 1-0 (0-0, 1-0)

Caen : Papillon (GB, 38 arrêts), Gente (GB), Palis, Aurard, Labanowicz, Rasulov, Msumbu, Robert, Benoit, Miquelot, Devin, Berard, Cerkovnik, Zubov, Bushbacher, Cantagallo, Menard, Prosvic, Colotti, Alvarez

Nantes : Sedlacek (GB, 40 arrêts), Lapointe (GB), Houeix, Fabian, Prokop, Pisarik, Le Dren, Lanvers, Dugast, Damy, Obuch, Babka, Hamrak, Briesensky, Saint-André, Malard, Bini, Brenton, Martinka, Dufournet, Grofek