Saint-Lô. Cyclisme : Alan Riou (Team Pays de Dinan) remporte le Super G 2018

Samedi 7 avril 2018, la Gainsbarre, courue sur 167 km aux alentours de Portbail a connu un vif succès et une course très enlevée, course remportée par le jeune breton Alan Riou, vainqueur de ses neufs compagnons d'échappée.

Le lendemain, dimanche 8 avril 2018, c'est la Gislard, course de 147 km disputée dans les rues de Saint-Sauveur Lendelin qui est venue boucler ce Super G en Cotentin 2018, course remportée cette fois, par l'Anglais James Owen (Côte d'Armor).

Au classement général des deux jours, c'est Alan Riou (Team Pays de Dinan) qui s'adjuge cette édition 2018, une belle victoire avant de signer chez Fortunéo pour le jeune breton, qui a exprimé toute sa joie d'être au même palmarès que des coureurs comme Julian Alaphilippe.

Alain Riou, vainqueur du Super G 2018 Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Tendance Sports : Caen sombre en L1, le CBC en pro B, et le super G en vedette...

Cyclisme (Coupe de France) : le Normand Alexis Gougeard (AG2R) remporte la 38e Polynormande !

Ski: Holdener apprécie Lenzerheide et se place pour les Jeux

Volvo Ocean Race: la plus longue aventure des mers joue sa 13e représentation

Cyclisme : c'est parti pour le 78e Paris-Camembert !