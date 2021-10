Vernon. Cyclisme : L'Orne et l'Eure devraient voir le Tour de France 2018 

Longtemps pressentie pour être ville arrivée de la 7e étape, le vendredi 13 juillet 2018, Alençon (Orne), ne sera pas autant sous les feux de la rampe comme l'avait indiqué il y a quelques jours Joachim Pueyo, l'ex-maire Alençonnais.

Cette étape du 13 juillet, elle aura lieu entre Fougères (Bretagne) et Chartres (Centre-Val de Loire) sur 231 km et les roues des coureurs pourraient tout de même se poser sur les routes de Normandie, à hauteur des deux parcs naturels de l'Orne, le Parc Régional Normandie-Maine et le Parc Régional du Perche, avant d'entamer les derniers kilomètres vers l'arrivée.

Sud de l'Orne et Est de l'Eure les 13 et 14 juillet ?

Le lendemain, samedi 14 juillet 2018, la 8e étape emmènera Christophe Froome, Romain Bardet et autres Peter Sagan de Dreux (Centre-Val de Loire) jusqu'à Amiens (Hauts-de-France) et cette fois c'est certain, la Normandie pourra applaudir les coureurs comme l'a précisé Christian Prud'homme dans la présentation : "Nous serons dans l'Eure et Loir puis nous passerons dans l'Eure, nous longerons la Seine par la Voie London-Paris" avant de rallier la Somme et Amiens pour l'arrivée.

Après un Grand Départ en Vendée-Pays de Loire, puis un long passage pas la Bretagne, l'Ouest de la France sera alors quitté pour le Nord et une énorme étape, le dimanche 15 juillet 2018, sur les pavés entre Arras et Roubaix.

A LIRE AUSSI.

Cyclisme : le tracé 37ème Tour de Normandie en détails

Cyclisme : quel parcours pour le Tour de Normandie 2018 ?

Pollution: vers une amélioration en fin de semaine

La primaire de la droite et du centre, mode d'emploi dans l'Orne

Normandie : Hervé Morin avec des entreprises régionales en Iran pour renouer des liens commerciaux