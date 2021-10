Pacy-sur-Eure. Les meilleurs points de vue pour suivre le passage du Tour en Normandie !

181 kilomètres à parcourir, quelques côtes pour corser le tout et plus de quatre heures d'effort au programme prévisionnel. Le samedi 14 juillet 2018, la huitième étape du Tour de France doit permettre au peloton de relier Dreux à Amiens, en faisant la part belle à la Normandie. De Garennes-sur-Eure (Eure) jusqu'à Ferrières-en-Bray (Seine-Maritime), les coureurs vont avaler 87 kilomètres de route dans la région.

Pour ne rien manquer de la course

Des petites montées aux passages en centre-ville, en passant par les moments clés de la course, Tendance Ouest vous a sélectionné les meilleurs points de vue pour ne rien louper du passage du Tour 2018 ! Conçue comme une frise chronologique, cette infographie se lit de gauche à droite. Et pour ceux qui cherchent le Nord, il est sur la droite de la carte. Il ne vous reste plus qu'à passer votre souris sur les différents points de l'infographie pour voir les informations s'afficher.