Caen. Aviron : à Caen, les rameurs de la SNCC prêts pour les Championnats de France

Après avoir disputé les qualifications deux semaines plus tôt, quatre équipages de la Société Nautique de Caen et du Calvados ont validé leur billet pour les Championnats de France qui se tiendront à Cazaubon (Gers) du vendredi 13 au dimanche 15 avril 2018. La meilleure chance de performance sera le duo Dorian Morvan/ Teddy Chazaly (licencié au Havre) en duo. "Ils vont courir contre des rameurs olympiques mais ils ont une belle carte à jouer. Dorian a beaucoup progressé, s'ils arrivent à bien se coordonner techniquement ils peuvent faire top 12", prédit leur coéquipier malheureusement non-qualifié Raphaël Jugé. Huitième sur 40 aux qualifications, Privel Hinkati sera de la partie en individuel.

Se faire remarquer par l'équipe de France

Pour la catégorie handisport, Christophe Caron participera pour la troisième fois aux championnats. Nouveauté cette année, la distance sera de 3 000 m, comme les valides (contre 1 000 auparavant). Un avantage selon Raphaël Jugé : "Christophe préfère la nouvelle distance même si c'est beaucoup plus dur physiquement, car il est plus endurant qu'explosif". Enfin, la qualification des juniors est la belle surprise du club. Ils ont pour seul mot d'ordre de se faire plaisir. Pour tous, le rendez-vous promet d'être très relevé, "c'est le rendez-vous où il y a tous les grands champions. Certains ont déjà fait les Jeux Olympiques et l'objectif de tous est de décrocher des sélections en équipe de France".

