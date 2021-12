Caen. Aviron : Week-end chargé pour la SN Caen ! 

Ce samedi 24 et dimanche 25 juin 2017, la Société Nautique de Caen et du Calvados (Calvados) affiche un très gros programme pour ses rameurs. En compétition, en loisir, en débutants, le club d'Aviron de Caen est sur tous les fronts ce week-end.

Test pour l'élite, championnats de France pour les jeunes

En haut de l'affiche, Privel Hinkati et Romuald Thomas, vice-champions de France, iront à Amsterdam (Pays-Bas) pour la " Holland Beker ". Dans l'optique d'une préparation pour les championnats du monde, du 24 Septembre au 1er Octobre 2017 pour l'un et d'un week-end test au niveau international pour préparer la saison prochaine pour l'autre, les deux caennais vont se confronter à ce qu'il se fait de mieux en skiff (bateau individuel). Ils tenteront de rivaliser face à Damir Martin et Ondrej Synek, 2e et 3e lors des JO de Rio.

Pour les plus jeunes, c'est week-end championnats de France ! Les minimes garçons de la SNCC iront à Vichy pour participer au Championnat national jeune en quatre de couple barré (deux rames, 4 rameurs et un barreur). Avec pas moins de 85 bateaux engagés dans leur catégorie, Augustin Philippe, Grégoire Gasser, Grégoire Buot, Thomas Laroche, et leur barreur Vincent James tenteront de se hisser dans les 12 meilleurs équipages français.

Portes ouvertes au SNCC

Pour clôturer ce week-end riche en événements, la SNCC organise une porte ouverte ce samedi 24 juin 2017 de 10h à 17h. Ouvert à tous, débutants et confirmés sont invités à découvrir cette discipline qu'est l'aviron.

Pratique.Accès : Club d'Aviron de Caen, Avenue de Tourville, 14000 Caen.

