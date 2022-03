Caen. Roller-derby : un tournoi international s'invite à Caen

On change la tradition dans la tradition ! Depuis six ans, le club de roller-derby de Caen (Calvados) organise son traditionnel slip-it, tournoi de roller-derby international regroupant des équipes venant de plusieurs coins d'Europe. Cette année, ce tournoi de haut niveau aura lieu ce week-end du 27 et 28 avril 2019 avec une petite modification : le lieu de compétition. Évoluant d'habitude à la Halle des Granges de Caen, les Caennaises feront le spectacle au gymnase Val-Saint-Clair d'Hérouville-Saint-Clair.

Une collecte de protection de périodiques

Cette compétition regroupera au total cinq équipes. Les "Léopards Avengers", soit l'équipe fanion de Caen qui évolue en Elite en France, "Amsterdam roller-derby" venant des Pays-Bas, "Roller-derby Madrid" d'Espagne, "Vienna Roller Derby" d'Autriche et enfin "Crime City Rollers" de Suède. Un mélange culturel qui vaut le détour pour une pratique encore très méconnue sur le territoire.

Au Roller Derby Caen on aime les Slips alors pas question de les tâcher 🙅‍♀️

En partenariat avec l'association Règles Élémentaires, nous organisons une collecte de protections périodiques pendant notre tournoi Slip It!, pour lutter contre la précarité menstruelle pic.twitter.com/vndKycC8df — Roller Derby Caen (@rollerderbycaen) 21 avril 2019

Faisant partie d'une communauté féministe à son origine, le roller-derby de Caen multiplie quant à lui les bonnes actions. Du samedi au dimanche, en partenariat avec l'association règles élémentaires, le club organise une collecte de protections périodiques afin de lutter contre la précarité menstruelle.

Horaires : samedi 27 au dimanche 28 avril, de 9 h à 19 h / Tarifs : pass week-end : 10€. Pass un jour : 6€.