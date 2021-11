Rouen. Du théâtre dans les transports rouennais pour lutter contre les inégalités hommes-femmes

Leurs irruptions spontanées dans les bus, les rames de métro ou sur les quais ne passent pas inaperçues, et c'est bien le but recherché ! Depuis le début de la semaine et jusqu'au samedi 7 avril 2018, des comédiens du collectif Commune idée arpentent le réseau de transport en commun pour proposer des saynètes sur l'égalité entre les hommes et les femmes.

"Sensibiliser les gens au sexisme"

L'idée, portée par la troupe, la TCAR et la Métropole Rouen Normandie, rencontre un franc succès selon toutes les parties prenantes. "Le but c'est de sensibiliser les gens au sexisme, surtout en mettant un coup de projecteur sur le rôle de témoin, présente Hélène Cabot, la directrice artistique du collectif. On commence sans prévenir que c'est du théâtre, pour voir si les gens réagissent."

Et l'idée semble porter ses fruits puisqu'il y a "beaucoup de réactions chez les jeunes et chez beaucoup d'hommes", selon Stéphanie Knezovic, de la Métropole. Mais l'initiative fait également du bien aux femmes d'après Hélène Cabot, qui a vu "des femmes pleurer et déverser ce qu'elles avaient besoin d'exprimer." Charmée, la TCAR pourrait reconduire l'expérience en interne pour sensibiliser son personnel à ces questions.

