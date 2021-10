Les cadeaux du 26 au 30 décembre sur Tendance Ouest

Un netbook HP-MINI offert par les magasins Daltoner :

Débutez l'année 2012 avec votre Netbook HP-Mini (299€) offert par les magasins Daltoner

Ecran led 10,1 pouces, disque dur 250 Go, wifi haut débit, bluetooth et webcam intégrée !

Retrouvez les magasins Daltoner à Cherbourg, St Lô, Vire, Avranches et Granville et sur daltoner.fr

Pour participer envoyez le mot clé TO au 7 11 12 (0.50 euro + coût d'envoi d'un SMS)

Vos places pour le Tendance Live Show du 13 janvier :

Gagnez vos 2 places pour le Tendance Live du vendredi 13 janvier au Méga CGR de Cherbourg avec Suarez, Merwan Rim, Mani, Tom Frager, Boulevard des Airs et Da Silva. Le 1er concert de l'année 2012 c'est le Tendance Live avec Renault Ascoria à Tourlaville, l'Espace Culturel Leclerc Tourlaville et les boutiques Actif à Valognes & Carentan.

Pour participer envoyez le mot clé CONCERT au 7 11 12 (0.50 euro + coût d'envoi d'un SMS)



Les autres cadeaux à remporter cette semaine :