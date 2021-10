Cet EP a été enregistré lors de l'iTunes Festival à Londres en juillet dernier.

Cet EP contient trois morceaux "live" du groupe : Every Teardrop is a Waterfall, God Put a Smile Upon Your Face et Fix You. Pour chacu, les internautes peuvent télécharger également la vidéo tournée lors du festival.

Retrouvez cet EP ici: http://itunes.apple.com/fr/album/itunes-festival-london-2011/id478017658