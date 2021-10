Harfleur. La fête de la Scie revient à Harfleur les 7 et 8 avril 2018

Un an de préparation est nécessaire pour préparer une édition de la fête de la Scie. Les masques, costumes, le mobilier les décors, nombreux sont celles et ceux qui mettent la main à la pâte dans le but de créer ou récupérer des matériaux nécessaires pour réaliser une fête de la Scie au top. Le service technique de la ville d'Harfleur, des bénévoles d'associations, de simples habitants d'Harfleur ou même de l'agglomération s'y prêtent volontiers chaque année.

Résultat, l'événement rassemble tous les ans de nombreux curieux et habitués au sein de ce rendez-vous médiéval géant. Cette année il a pour thème "La fantaisie médiévale" et apporte par la même occasion son lot de nouveautés. Les détails de Thomas Carpentier :

La fête de la Scie apporte son lot de nouveautés Impossible de lire le son.

La cérémonie d'ouverture se tient samedi 7 avril à 14h dans le parc de l'hôtel de ville. Clôture le dimanche soir à 18h au même endroit. Bien sur il sera possible de se restaurer sur place, des repas spéciaux seront servis dans le parc de la mairie.

Notez aussi un nouveau point de restauration cette année grâce à la reconstitution d'une auberge médiévale devant le musée du Prieuré, musée qui proposera une exposition féerique dédiée à l'illustratrice Charline Bénard (à découvrir ici.)

Les horaires et programmation de la fête de la Scie sur la page Facebook Fête de la Scie 2018 - Fantaisie Médiévale. Infos également sur harfleur.fr.

