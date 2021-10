Hérouville-Saint-Clair. 17e festival de la BD à Hérouville Saint-Clair

Une quarantaine d'artistes seront présents samedi 31 mars et dimanche 1er avril à Hérouville Saint-Clair pour une nouvelle édition du festival de la BD. Un événement ouvert à tous, amateurs ou non de BD. Scénariste, auteur et dessinateur auront à cœur de vous faire découvrir leurs créations mais aussi de parler de leur métier. Un rendez-vous qui peut créer des vocations. La grande nouveauté cette année, c'est la création de plusieurs super-héros made in Normandie, créés spécialement pour l'événement par Stéphane Perger, dessinateur qui assure présidence de cette 17ème édition. Quatre super-héros à voir uniquement ce weekend

Des BDs pour les grands et les petits, pour tous les genres, western, thriller, super-héros et bien d'autres. Cet événement est ouvert à tous avec un programme riche comme nous l'explique Éric Le Pape, directeur du festival BD d'Hérouville-Saint-Clair.

Samedi 31 mars, ouvert au public de 10h30 à 19h, dimanche 1er avril, de 10h30 à 18h. La Fonderie à Hérouville Saint-Clair (14)