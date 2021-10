Rouen. Froid en Seine-Maritime : les astuces pour protéger ses plantes

À quelques jours du printemps, "la végétation était en sève remontante, explique Guillaume Rodriguez, gestionnaire rayon pépinière à Jardiland du Petit-Quevilly (Seine-Maritime). C'est-à-dire que la végétation prenait racine, les feuilles commençaient à sortir et il y avait la floraison." Mais neige, froid et gel ont fait leur grand retour samedi 17 mars 2018 sur une large partie de la France. La Seine-Maritime et l'Eure ont été placés en vigilance orange dimanche 18 et lundi 19 mars 2018. Et tout cela, ce n'est pas bon pour les plantes.

Paille et voile d'hivernage

"Avec ce froid, la végétation est au ralenti et au niveau système racinaire, ça risque de geler, raconte Guillaume Rodriguez. Il faut donc prendre ses précautions." Le spécialiste a quelques conseils, notamment "pailler le pied, voire rentrer les plantes, notamment certaines plantes méditerranéennes, ou bien les protéger avec un voile d'hivernage."

Ces voiles permettent de recouvrir la plante de la tête au pied pour la protéger du froid. "Mais attention, il faut l'enlever en journée pour faire respirer la plante", précise Guillaume Rodriguez.

"Ça va être très difficile d'avoir des fruits cette année."

Pour les fruits et légumes, il est trop tôt pour en planter en extérieur. Pour ce qui est des arbres fruitiers, "il risque d'y avoir beaucoup de pertes cette année et des conséquences sur la pollinisation donc ça va être très difficile d'avoir des fruits cette année. Malheureusement on ne peut rien faire, à part mettre un voile d'hivernage pour limiter la casse."

