Bernay. Bernay : pour sauver sa maternité, la ville en rose et bleu

Du rose et du bleu pour manifester son opposition à la fermeture de la maternité de Bernay (Eure). Depuis samedi 17 mars, le collectif "Une maternité à Bernay" a lancé un appel à mobilisation via sa page Facebook, relayé par le compte officiel de la mairie. Les habitants, les commerçants et les entreprises sont invités à parer façades, vitrines et véhicules.

Pour ce faire, le grand public est invité à télécharger des visuels via un site spécialement dédié à la cause. "La ville doit devenir rose et bleue !", exhorte le collectif.

La municipalité a d'ores et déjà donné l'exemple en apposant une banderole sur le fronton de l'Hôtel de Ville. Panneaux publicitaires et bus donnent également le ton.

L'Agence régionale de santé (ARS) a annoncé mercredi 14 mars 2018 "l'arrêt de l'activité accouchement à l'automne" de l'hôpital de Bernay.