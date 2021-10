Montivilliers. La semaine du jardinage pour de petits seinomarins

La 20e semaine du jardinage se déroule du 12 au 18 mars 2018. Un événement national qui se déroule dans des jardineries. Durant cette semaine, elles accueillent des classes maternelles et primaires pour suivre des ateliers pratiques et pédagogiques de découverte des plantes, d'initiation au jardinage et de sensibilisation au respect de l'environnement.

Des ateliers pratiques

En Seine-Maritime, la jardinerie Desjardins (à Trouville-Alliquerville et Montivilliers) participe à cette semaine du jardinage depuis ses débuts. Tous les matins, elle accueille une classe autour de quatre ateliers. Cette année, le thème des plantations a été retenu.

• Le reportage Tendance Ouest avec une classe de l'école Dolto de Harfleur à la jardinerie Desjardins de Montivilliers :



Semaine du jardinage Impossible de lire le son.

200 à 250 enfants accueillis

Sur cette semaine du jardinage, les deux sites Desjardins en Seine-Maritime accueillent entre 200 et 250 enfants. Une opération qui connaît un vrai succès auprès des écoles. Ces dernières doivent s'y prendre des mois à l'avance pour réserver un créneau. Il s'agit souvent pour elles d'une façon pratique d'illustrer un contenu pédagogique.

