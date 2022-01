Gonfreville-l'Orcher. Autisme : près du Havre, un groupe donne la parole aux frères et sœurs

Répondre aux interrogations des enfants au sujet de l'autisme. C'est le défi que s'est lancé l'association Les P'tits Pap's, basée à Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime).

Cette association a été créée en septembre 2016 "pour répondre à un manque", expliquent Amélie Gosse et Alison Grouasil, présidente et vice-présidente de l'association. Elles sont toutes deux intervenantes à domicile auprès d'enfants présentant des troubles autistiques et elles se sont rendues compte "qu'il y avait trop de familles isolées", seules face à ces troubles.

Répondre aux interrogations des parents et des enfants

Avec leur association, les deux jeunes femmes proposent donc des activités et des temps d'échange deux fois par mois. Une trentaine de familles de Gonfreville, Bolbec, Montivilliers ou encore du Havre sont inscrites. "Les parents échangent sur leur quotidien, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, les astuces de chacun, les noms de professionnels", indique Amélie Gosse.

Ces temps d'échange sont destinés aux parents mais ces derniers ne sont pas les seuls à avoir des questions. Les frères et sœurs d'enfant autiste s'interrogent eux aussi, ne comprennent pas toujours lorsqu'il y a des cris, voire des coups, ou lorsque le frère ou la sœur ne communique pas.

Les P'tits Pap's propose donc un premier groupe de parole pour les fratries, le samedi 23 mars 2019, à Gonfreville, animé par une psychologue comportementaliste.

L'objectif est de les aider à comprendre les relations qu'ils ont au quotidien, explique Alison Grouasil :

"On s'est dit qu'il fallait aussi écouter les enfants et leur donner le droit de parole" Impossible de lire le son.

"Ils sont face à des troubles qui peuvent être importants mais sur lesquels on ne met pas forcément de mots"

"Cela permettra de leur expliquer ce qu'ils vivent au quotidien puisqu'ils sont face à des troubles qui peuvent être importants mais sur lesquels on ne met pas forcément de mots. C'est ce que les parents, et parfois même les enfants eux-mêmes, nous disent, explique la présidente de l'association. Ils se posent des questions dès le plus jeune âge car par exemple, un petit de 2 ans a été inscrit pour le premier groupe de parole." Une dizaine d'enfants va y participer. D'autres réunions seront organisées tous les mois.

Pour s'inscrire pour les prochaines réunions du groupe de parole, contactez l'association Les P'tits Pap's, 3 rue Elsa-Triolet à Gonfreville-l'Orcher. Tél. 07 68 88 20 11.

