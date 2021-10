La web-série tournée dans un magasin IKEA

Cette nouvelle web-série, dont de nouveaux épisodes seront mis en ligne régulièrement, suscite en ce moment l’intérêt des internautes. Ça donne des épisodes étonnants où les clients du magasin font des apparitions dans la série alors qu'ils sont en train de faire leurs courses. Découvrez par exemple ci-dessous "La presque belle famille". Quatre comédiens qui y incarnent les membres d'une famille, s'installent dans un salon factice IKEA et improvisent. A voir également : "The Boulette company" dans un bureau avec 2 collègues et "On n’a peur de rien" avec quelques copains qui se retrouvent dans l'appart d'une jeune fille. Les épisodes ont été tournés en caméra cachée sous le regard des clients et tous les mercredis, trois nouvelles déclinaisons seront en ligne. Ça s'appelle NJUT en série, et c'est à découvrir sur un site dédié : njut.fr