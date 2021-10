Malherbe dans un cercle vicieux avant Nancy

Le revers concédé sur la pelouse de Saint-Etienne (2-0), samedi 10 décembre, est venu à son tour alimenter une spirale négative qui pèse sur les résultats du Stade Malherbe depuis un mois. Au cours de leurs quatre dernières apparitions en Ligue 1, les hommes de Franck Dumas n’ont pris qu’un seul point sur douze possibles, laissant fondre inéluctablement l’avance qui avait été prise sur la zone de relégation.

Dans le “chaudron”, les Rouge et Bleu n’ont pas longtemps fait illusion. Les statistiques témoignaient de l’apathie bas-normande chez les Stéphanois : pas un seul tir cadré du match, hormis un centre vicieux de Romain Hamouma en tout début de rencontre. Et sans un Alexis Thébaux dans un bon jour, l’addition aurait pu être bien plus salée.



Bien négocier Nancy

A leur décharge, les Caennais peuvent légitimement avancer l’excuse d’avoir évoluer à dix contre onze pendant une mi-temps, après l’expulsion sévère de l’attaquant Livio Nabab (44’). “Pour faire tourner la roue dans notre sens, il va falloir cravacher plus que ça”, reconnaissait volontiers Nicolas Seube, à l’issue de la rencontre.Le capitaine malherbiste ne manquait alors pas de rappeler l’enjeu capital du match contre Nancy, actuellement 18e et premier relégable, ce samedi 17 décembre. “Il ne faut pas louper ce match, car en cas de défaite, ce sera la lutte pour le maintien jusqu’à la fin du championnat”.

Quid de la forme des Caennais

La réception de Nancy demain soir tombe à point nommé pour relancer la machine. Reste à savoir si les hommes de Franck Dumas auront assez de jus pour faire la différence face à un bloc lorrain qui comme à son habitude, sera certainement très compact. "A cette pèriode de l'année, toutes les équipes sont un peu plus fatiguées qu'en début de saison", rappelait justement Franck Dumas hier, en conférence de presse. "Là où ça pêche chez nous, c'est que les joueurs n'évoluent qu'à 60-70% de leur potentiel. Il y a trop d'insuffisances au niveau individuel". A son groupe de réagir donc demain soir à domicile contre Nancy.



Caen-Nancy, un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com, demain samedi 17 décembre à partir de 19h.