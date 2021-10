Caen-Nancy (1-2) : ça se complique sérieusement pour Malherbe

Il ne fallait pas arriver en retard ce samedi soir au Stade Michel d’Ornano. D’emblée projetés vers l’attaque, les Caennais obtenaient un premier corner. Les Nancéens récupéraient le ballon et filaient en contre. Daniel Niculae amorçait la remontée de balle avant de transmettre à Djamel Bakar qui lui remettait. L’attaquant roumain trouvait alors Lossemy Karaboué dans l’axe qui à la suite d’un bon contrôle s’ouvrait le chemin des buts, avant de placer une belle frappe enveloppée hors de portée d’Alexis Thébaux (0-1, 3’). La scène avait tout d’un remake du but décisif encaissé contre Marseille il y a quinze jours.

Cette réalisation lorraine avait le mérite de lancer le match sur une dynamique offensive, les Rouge et Bleu étant dès lors encore un peu plus forcés de se projeter vers l’avant. Mais bien regroupés à cinq sur la ligne défensive, les hommes de Jean Fernandez ne laissaient pas beaucoup d’espace aux Caennais pour développer leurs attaques. Les coups de boutoir de M’Baye Niang ne permirent jamais en première mi-temps de faire la différence dans le couloir gauche.

A l’autre bout du terrain, Romain Hamouma ne fut guère plus à la fête. C’est lui cependant qui se créa la première mini-occasion caennaise, quand bien servi dans le dos de la défense par Frédéric Bulot, il tentait un lob aussi hasardeux qu’impossible à réaliser (10’). L’ancien Lavallois se retrouvait quelques minutes plus tard avec le ballon de l’égalisation au bout du pied. Bien lancé côté gauche, Jérémy Sorbon trouvait Frédéric Bulot aux 16 mètres. La frappe de ce dernier trouvait les pieds de Romain Hamouma qui ne cadrait pas (17’).

Bien que souvent en situation favorable dans ou à proximité de la zone de vérité, les hommes de Franck Dumas manquaient de justesse pour trouver le chemin des filets. Le système défensif ultra dense des Lorrains ne leur facilitant pas la tâche cependant. Juste avant la mi-temps, les Rouge et Bleu obtenaient un bon coup-franc plein axe, à une trentaine de mètres du but adverse. A la botte, Benjamin Nivet déposait le ballon dans la surface de réparation, pour une frappe contrée de Jérémy Sorbon (45’+2).



Trop de déchets techniques



En manque apparent de jus pour faire la différence devant, les Caennais faisaient également preuve à nouveau de carences techniques au retour des vestiaires. Illustration quand Benjamin Nivet lançait parfaitement M’Baye Niang dans le couloir gauche. Le jeune attaquant caennais servait en retrait Frédéric Bulot qui manquait alors totalement son centre (47’). Cinq minutes plus tard s’était au tour de Romain Hamouma de vendanger un bon contre à jouer, à cause d’un mauvais contrôle (53’).



Sans se montrer dangereux, Nancy doublait pourtant la mise à la suite d’un bon coup franc tiré par l’ancien Caennais, Reynald Lemaître qui trouvait la tête de Salif Sané (0-2, 55’). Depuis son banc, Franck Dumas réagissait en faisant entrée en jeu Kandia Traoré et Fayçal Fajr, à la place de Pierre-Alain Frau et de Jerry Van Dam. Et sur l’un de ses premiers ballons, l’attaquant ivoirien déviait parfaitement le cuir pour Romain Hamouma qui centrait au premier poteau. Le portier lorrain manquait sa sortie et relâchait le ballon. Kandia Traoré en profitait pour se jeter sur le ballon, avant que le gardien adverse ne le déséquilibre dans la surface. Benjamin Nivet exécutait ensuite la sentence et réduisait la marque (1-2, 60’).

Bien que dominateurs, sans être flamboyants dans le jeu, les Caennais peinaient à se procurer des occasions pour pouvoir tirer au but. Sur un bon centre de Fayçal Fajr, Kandia Traoré décroisait trop sa reprise de la tête (85’). S’en était fini des espoirs bas-normands de revenir dans ce match et surtout de maintenir Nancy, concurrent direct dans la course au maintien, à distance.





La feuille de match

CAEN-NANCY : 1-2 (0-1)

Samedi 17 décembre 13 528 spectateurs



Buts : Nivet (60’) pour Caen, Karaboué (3’) et Sané (55’) pour Nancy.

Cartons jaunes : Sorbon (9’), Hamouma (56’) pour Caen, Sané (24’), Sami (45’+1), Ndy Assembe (59’) pour Nancy

Caen : Thébaux - Van Dam (Fajr, 57’), Leca, Heurtaux, Sorbon - Seube, Nivet, Bulot, Hamouma, Niang - Frau (Traoré, 57’)

Nancy : Ndy Assembe - Sami, Andre Luiz, Loties, Lemaitre, Calvé - Sané, Karaboué (Cuvillier, 78’), Diakité - Bakar, Niculae