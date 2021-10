Leca après Nancy : "Une grosse désillusion"

Grégory Leca ne chachait pas sa déception à la sortie des vestiaires après la défaite contre Nancy (1-2). Il savait l'occasion belle de creuser un peu plus l'écart avec la zone de relégation. Or avec ce revers, elle se rapproche. Les Nancéens ne sont désormais plus qu'à une longueur des Caennais par exemple au classement. "C'est une grosse déception pour nous", a-t-il expliqué, frustré d'avoir encaissé un but après seuelemnt deux minutes de jeu.

