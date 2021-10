Rouen. Condamné pour une agression sexuelle en pleine rue près de Rouen

Si, selon la défense, le prévenu ne répond pas au profil type du délinquant sexuel, il s'est néanmoins rendu coupable, le 2 septembre 2017, d'une atteinte sexuelle à l'encontre d'une jeune fille mineure dans une rue de Mont Saint Aignan près de Rouen (Seine-Maritime). Ce jour là, la victime promène son chien et voit arriver une voiture qui s'arrête à sa hauteur. Le conducteur lui tient alors des propos très provocants et déplacés. Son intention est claire. Il descend de son véhicule et aborde la jeune fille en lui caressant le corps, puis il tente de la déshabiller et lui propose de venir chez lui. Affolée, la victime se débat, parvient à échapper à son agresseur et va se réfugier chez le premier voisin venu. Sa mère porte plainte lorsqu'elle lui raconte les faits et signale à la police le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule. Par le plus grand des hasards, elle reconnaît son agresseur sur les réseaux sociaux alors qu'il y avait publié sa photo. La police retrouve le prévenu et se rend à son domicile. Son véhicule est effectivement reconnu.

"C'était pour rire"

Placé en garde à vue, le prévenu explique être allé dans un bar dans lequel il a passablement bu avant de rentrer chez lui. Il affirme qu'il ne voulait pas agresser sexuellement la jeune fille. "C'était pour rire, je n'ai pas réfléchi à ce que je faisais", ajoute-t-il à la barre. Si son casier judiciaire est vierge, une expertise psychiatrique décèle chez lui une immaturité psycho affective patente. Le ministère public affirme que "les faits d'agression sexuelle sont caractérisés". La défense du prévenu de son côté estime que "des doutes subsistent quant à la réalité des faits". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le Tribunal le condamne à huit mois de prison avec sursis et à une mise à l'épreuve de deux ans.

