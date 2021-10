Rouen. Au tribunal de Rouen pour agression sexuelle sur sa nièce

Le 13 mars 2015, la victime se rend chez sa tante, à Amfreville la Mie Voie, pour y dormir car ses parents sont momentanément partis à l'étranger. Elle connaît son oncle, lequel, aux dires de ses tantes, a souvent eu un comportement plus que discutable envers sa nièce. Mais ce soir-là, il passe à l'acte. Il entre dans sa chambre, commence par lui caresser les cheveux et le corps, l'embrasse et tente de la déshabiller. Elle crie et se débat puis s'enfuit pour rejoindre le domicile de ses parents et y appeler sa mère pour lui expliquer les faits. Quelques jours plus tard, le 22 mars 2015, elle décide de porter plainte. Le père de la victime, entendu par les policiers, confirme les témoignages des tantes de la plaignante, selon lesquels le prévenu se serait déjà comporté de la sorte envers sa nièce quelque temps auparavant.

Une relation quasi incestueuse

Il faut croire qu'une certaine omerta familiale avait jusqu'alors protégé le prévenu de ses gestes coupables . Lors de son audition, Il utilise un discours ambigu et cherche à relativiser son implication dans ce délit. "Je croyais qu'elle était amoureuse de moi", dit-il à la barre. Pour le Ministère Public, "C'est une relation quasi incestueuse peu compréhensible", et, pour sa défense, " le prévenu n'a pas le profil d'un délinquant sexuel". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le Tribunal le condamne, à l'audience du mercredi 31 janvier 2018, à dix-huit mois de prison assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.

