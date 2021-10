Évreux. La programmation du Rock in Évreux s'étoffe !

Les organisateurs l'avaient promis. Le rapprochement du Rock in Évreux (Eure) avec le Green Horse Festival (Seine-Maritime) ne va pas dénaturer complètement l'événement musical du début de l'été sur l'hippodrome d'Évreux. Les premiers noms révélés, comme Kyo, Catherine Ringer ou DJ Snake laissaient entrevoir le tournant plus grand public et électronique voulu par les décideurs.

• À lire aussi : Le Green Horse Festival change d'écurie et fusionne avec Rock in Évreux



Mais que les défenseurs du rock et de la scène indé se rassurent, les trois nouveaux noms dévoilés mercredi 14 mars 2018 sont plus proches de ce que proposait feu Le Rock dans tous ses états.

Trois nouveaux artistes très différents

• Darius

Le DJ bordelais, ex-membre de Cherokee, a sorti son premier album, Utopia, en 2017. Des mélodies légères et planantes qui devraient séduire les amateurs d'électro douce, le vendredi 29 juin 2018.



• Igit

L'ancien candidat de la saison 3 de The Voice a fait du chemin ! Révélé par ses titres Marcher loin et Joie, le grand chanteur au chapeau et à la voix rauque viendra présenter ses chansons poétiques au public ébroïcien le dimanche 1er juillet 2018.



• The Noface

Attention, gros riffs en approche ! Les quatre musiciens de l'ancien groupe Skip the Use ont perdu leur chanteur, mais ils poursuivent leur aventure en commun sous les traits de The Noface. Les artistes sans visage proposeront un rock énergique au public qui n'attendra que ça, le dimanche 1er juillet 2018.



A LIRE AUSSI.

Festival Rock in Évreux by GHF : les premiers noms dévoilés [vidéos]