Dieppe. Inquiétude autour des projets d'éoliennes en mer après un amendement au Sénat

Nouvel épisode dans l'installation d'éoliennes en mer au large de la Normandie. Deux projets sont actuellement à l'étude en Seine-Maritime : à Fécamp (83 éoliennes) et à Dieppe-Le Tréport (62 éoliennes) ; un autre à Courseulles-sur-Mer, dans le Calvados, avec 75 éoliennes. A Cherbourg (Manche) et au Havre, des projets d'usine sont aussi directement liés à cette industrie de l'éolien offshore. Mais un amendement déposé par le gouvernement au Sénat, dans le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, pourrait contrarier les porteurs de projets.

Cet amendement vise à autoriser de nouvelles négociations avec les lauréats des appels d'offres des projets attribués en 2012 puis en 2014. En cause : les avancées technologiques de ces éoliennes, qui entraînent aujourd'hui une baisse du prix de l'électricité produite et estimée lors des appels à projets. "Si la renégociation n'était pas possible, une des options pourrait être de mettre fin à ces projets et de relancer une nouvelle procédure dans les meilleurs délais", explique l'amendement déposé par le gouvernement.

• Lire aussi : Éoliennes en mer Dieppe-Le Tréport : ce qui change dans le projet



"Absence de concertation"

Un texte qui suscite l'inquiétude des présidents des régions Normandie, Bretagne et Pays de la Loire, qui ont adressé, mardi 13 mars 2018, un courrier commun au Premier ministre, Édouard Philippe. Ils font état d'un "étonnement sur l'absence de concertation" et craignent les conséquences d'une possible adoption de l'amendement "qui pourrait conduire l'État à reporter de plusieurs années le lancement de ces parcs éoliens".

Les trois présidents de régions, dont Hervé Morin, demandent ainsi une réunion d'urgence avec Édouard Philippe pour "exposer [les] craintes sur les risques qui pèsent".

