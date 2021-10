Courseulles-sur-Mer. Éoliennes en mer : un plus pour le tourisme à Courseulles-sur-Mer ?

C'est un soulagement pour les trois villes normandes qui portent un projet de parc éolien en mer : Fécamp et Le Tréport, en Seine-Maritime et Courseulles-sur-Mer dans le Calvados. Un accord a été trouvé entre le gouvernement français et les industriels sur le prix de rachat de l'électricité. Il baisse de 30 %. La subvention publique, elle, baisse de 40 %, soit une économie de 15 milliards d'euros sur 20 ans selon le gouvernement.

"On est soulagé et content, explique le maire de Courseulles-sur-Mer, Frédéric Pouille. Il était temps de mettre un terme à cette longue procédure qui a commencé depuis quelques années maintenant". Il reste cependant encore un recours pour ce parc éolien.

Des projets autour du parc éolien

Les 75 éoliennes qui se situeront entre dix et 16 km au large des côtes du Calvados permettront d'alimenter l'équivalent de 600 000 habitants. Avec ce projet des emplois industriels pour la mise en place du dispositif seront créés, "on ne peut pas les chiffrer encore". Le projet devait initialement voir le jour aux alentours de 2021.

Frédéric Pouille souhaite également utiliser ce parc éolien pour créer du tourisme vert. "Avec par exemple la création d'une maison de l'éolien. Une structure qui permettrait de faire des visites pour expliquer comment l'énergie est fabriquée et distribuée. Avec pourquoi pas des navettes avec des petits navires qui seraient dans le port de Courseulles pour visiter sur place les structures. Et on aurait également une vraie pédagogie auprès des enfants de nos écoles avec des visites à la journée".

La maintenance des éoliennes sera assurée depuis une base qui sera construite sur le port de Caen-Ouistreham.

