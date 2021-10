Grémonville. Économie sociale et solidaire : le succès de la Ferme des Tilleuls en Seine-Maritime

Emergence-s est une association d'actions sociales dont le siège social est basé à Rouen (Seine-Maritime). Son objectif est de créer et de gérer des structures d'hébergement et de services, permettant l'insertion ou la réinsertion de publics en difficulté. Elle héberge tous les ans 1 000 personnes et en accompagne 1 000 autres dans leur projet de vie. Pour favoriser sa réinsertion professionnelle, ce public défavorisé est employé par l'association dans les secteurs du bâtiment, de la restauration et du nettoyage.

La Ferme des Tilleuls : une ferme sociale et solidaire

Emergence-s est également à l'origine de la Ferme des Tilleuls à Grémonville (près d'Yvetot en Seine-Maritime). Une ferme maraîchère qui emploi un public défavorisé. Sa spécialité : les légumes oubliés et le haut de gamme. Elle fournit d'ailleurs des chefs étoilés comme ODAS à Rouen ou encore le Manoir de Rétival à Caudebec-en-Caux. La ferme existe depuis une dizaine d'années. L'association veut maintenant la professionnaliser au maximum pour aller vers l'autonomie financière.

Investir pour être autonome

C'est le challenge de Emergence-s : prouver que l'ESS peut être autonome. Pour l'aider dans cette démarche, la région Normandie lui a accordé une aide de plus de 37 000 euros pour financer en 2018 des investissements (acquisition de deux serres, création d'un forage, ou encore achat d'une station de lavage). D'autres investissements suivront en 2019 pour gagner en autonomie (création d'un nouveau bâtiment agricole avec un magasin à la ferme, acquisition d'une chambre froide ou encore d'un véhicule de livraison).

La Ferme des Tilleuls est basé au centre d'hébergement du domaine des Tilleuls à Grémonville. - Gilles Anthoine

Un tremplin vers l'emploi

La Ferme des Tilleuls emploie une dizaine de personnes. Pour le public en réinsertion, les contrats ne peuvent pas dépasser 24 mois. La ferme sert de tremplin vers un retour à l'emploi. En quatre ans, ce sont au moins 20 personnes qui ont retrouvé un travail grâce à leur passage par la Ferme des Tilleuls.

• BONUS : écoutez le reportage Tendance Ouest :



La Ferme des Tilleuls - une ferme sociale et solidaire Impossible de lire le son.

La Normandie soutient l'ESS

Depuis 2016, la région Normandie soutient l'économie sociale et solidaire à travers la mise en place de deux dispositifs d'aides : "Émergence ESS", à destination de tous les porteurs d'un projet ESS (jusqu'à 90 000 euros d'aide) et "Émergence ESS Coopérative", à destination des créateurs ou repreneurs d'entreprise (jusqu'à 100 000 euros d'aide). En deux ans, la région a soutenu 149 dossiers sur l'ensemble de la Normandie, représentant une aide de 3,6 millions d'euros. Sur le seul département de Seine-Maritime, ce sont 59 dossiers qui ont été instruits pour 1,2 million d'euros.

A LIRE AUSSI.

Déjà plus de 2 millions d'euros de fraude au RSA en Seine-Maritime en 2016

Dépendance: un chantier inachevé attend le prochain locataire de l'Elysée

En Allemagne, la difficile réinsertion des chômeurs de longue durée

En Seine-Maritime, les salariés du médico-social inquiets des coupes budgétaires du Département

Fin des concerts de la Région : Hervé Morin se justifie