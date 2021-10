Rouen. Des employeurs violentent et séquestrent l'employé qui les a volés

La victime alerte la police par téléphone le 14 octobre 2017 pour signaler qu'elle se trouve séquestrée et qu'elle a été victime de violence dans la pizzeria où elle travaille, à Maromme (Seine-Maritime). Sur place, les policiers découvrent l'employé ensanglanté, avec des hématomes au visage. Les deux prévenus, employeurs de la victime, l'accusent d'avoir volé l'argent de la caisse, que l'on retrouvera effectivement caché dans ses chaussettes. Mais les employeurs se sont faits eux mêmes justice. Ils ont passé à tabac leur employé qui a reçu de multiples coups de poing et a été battu avec un rouleau à pâtisserie avant d'être placé dans la réserve de l'établissement. Les deux agresseurs menacent de mort leur employé. Il obtiendra finalement trois jours d'incapacité temporaire de travail pour ses blessures.

Ils ont voulu lui faire peur

Auditionnés, les deux prévenus disent avoir mis en scène une surveillance de la caisse, à laquelle les autres employés se sont pliés, ce qui a permis de repérer les faits de vol de la victime. Ils prétendent qu'elle exagère le traitement subi. Les policiers visionnent la scène de violence filmée sur le portable de l'un d'entre eux, au cours de laquelle on voit effectivement les coups portés et les menaces proférées. Les employés, entendus à leur tour, confirment l'attitude violente des prévenus. Ils ont d'ailleurs préféré quitter leur lieu de travail quand leur collègue a été agressé. Lors de leur procès, les prévenus reconnaissent qu'ils "sont allés trop loin". C'est leur casier judiciaire vierge qui incite le tribunal à ne prononcer qu'une peine de prison avec sursis de six mois.

