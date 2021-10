Les coffrets Radiohead pour Noël

Après le passage du concert sur la BBC, Palladia et MTV2 l'ont rediffusé plusieurs semaines plus tard, et l'intégralité du concert s'est même retrouvée sur YouTube (même si la vidéo a été supprimée depuis). C'était la première fois que le groupe interprétait les titres de l'album en live, cinq mois après sa sortie.



La vidéo sera disponible au format numérique sur iTunes dès le 19 décembre, et des versions physiques seront envoyées avant Noël, avant leur arrivée en boutique à la fin janvier.

Le Blu-ray est vendu €23, et le DVD €19, frais d'envoi inclus dans les deux cas. Ces deux coffrets incluront également un livre 32 pages illustré de photos de Steve Keros.

The King of Limbs s'est classé dans le top 10 des meilleures ventes d'albums dans 21 pays (il a notamment atteint la 3e place aux Etats-Unis et la septième au Royaume-Uni).



Le groupe a également annoncé son intention de partir en tournée à travers l'Amérique du Nord et l'Europe en 2012 pour faire la promo de The King of Limbs. Pour cette première grande tournée depuis 2008, Radiohead ouvrira les festivités le 27 février à Miami, et la partie américaine s'achèvera le 18 avril à Mexico. Le 30 juin, le groupe s'envolera pour neuf dates européennes, en commençant par Rome pour finir le 15 juillet à Lisbonne.



