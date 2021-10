Un coffret live pour Radiohead

Le groupe britannique Radiohead annonce la sortie d'un coffret DVD et Blu-ray du concert de 54 minutes enregistré à l'occasion de l'émission Live from the Basement, diffusée sur la BBC au mois de juillet.



Le groupe rappelle sur son site web : "Au cas où vous l'auriez manqué, le programme est une interprétation studio de l'album The King of Limbs".



Retransmise sur la BBC, cette émission produite par Nigel Godrich a ensuite été diffusée sur Palladia et MTV2. Elle a également été brièvement disponible sur YouTube, avant d'être retirée.



Il s'agit de la première interprétation en live des chansons de leur nouvel album -- cinq mois après la sortie de ce dernier.



Le prix du Blu-ray sera de €23, celui du DVD de €19, frais de port compris. Un livre de de 32 pages comportant des photographies signées Steve Keros sera inclus dans le coffret.



Le disque sera disponible en version numérique sur iTunes le 19 décembre. Les commandes de la version physique seront livrées avant Noël. Le coffret sera en magasin à la fin du mois de janvier.



The King of Limbs s'est classé numéro 3 aux Etats-Unis, numéro 7 au Royaume-Uni. L'album a figuré au top 10 dans 21 pays.



Le 7 novembre, Radiohead a annoncé les dates de sa tournée américaine The King of Limbs 2012. Première grande tournée du groupe depuis 2008, elle débutera le 27 février à Miami pour se terminer le 15 mars à Glendale, en Arizona.