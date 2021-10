Alençon. Un atelier dédié aux musiques électroniques à La Luciole

" Do it yourself ", c'est le nom d'un atelier de création musicale pour les jeunes, organisé à l'occasion des vacances scolaires, mercredi 7 mars 2018, à la salle des musiques actuelles La Luciole à Alençon (Orne).

Création musicale

Il s'agissait d'une sensibilisation sensorielle des enfants et adolescents aux nouvelles technologies audiovisuelles, pour aboutir à une création musicale électronique. Outre la musique, il s'agissait aussi d'interagir avec de la vidéo. Une douzaine d'enfants âgés de 6 à 12 ans y ont participé en matinée, et quelques ados en après-midi :