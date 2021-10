Hors Normandie. Big Flo et Oli dévoilent un clip surprise en Argentine avec leur père

Le duo toulousain a déjà fait un carton avec leur dernier clip Dommage, qui cumule plus de 100 millions de vues. Lundi, les deux rappeurs ont sorti le clip de PAPA. Un titre en trio avec leur père, musicien d'origine argentine. Dans ce nouveau clip, les deux frères font la surprise à leur "padré" et lui annoncent qu'ils partent en Argentine. Une vidéo remplie d'émotion qui a été visionnée plus d'un million de fois en seulement 48 heures.

À la sortie de leur deuxième album, vendu à plus de 300 000 exemplaires, les deux rappeurs ont livré à leurs fans beaucoup de titres en featuring. Joey Starr, Stromae, Busta Rhymes et Fabian, leur père. Tout semble sourire aux deux frères. Après avoir été récompensés aux Victoires de la Musique le 9 février dernier pour la chanson originale "Dommage", ils continueront leur tournée avec une vingtaine de dates.

Big Flo et Oli font partie de la programmation du Festival Beauregard qui se déroule du 6 au 9 juillet à Hérouville Saint Clair. Le duo sera également au Zénith de Rouen le 18 novembre prochain avant de remplir Bercy dans la capitale en décembre.