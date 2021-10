Port-en-Bessin. Mer creusée et rafales : sauvetage périlleux au large de Port-en-Bessin

L'alerte a été donnée vers 17h20, lundi 26 février 2018, au Cross Jobourg (Manche). Le navire de pêche Essor est alors en panne hydraulique au large de Port-en-Bessin (Calvados). La SNSM de la ville est mobilisée, mais son intervention est impossible en raison des conditions météorologiques difficiles sur zone, avec une mer creusée et des rafales à 55 km/h.

Remorquage impossible

L'Essor, avec trois personnes à son bord, est à la dérive et s'approche de la côte. Le Cross Jobourg demande donc à tous les navires de pêche aux alentours de lui porter assistance, en vue d'un remorquage vers Port-en-Bessin.

Le navire est pris en remorque par un autre navire de pêche... mais la remorque casse à plusieurs reprises, toujours à cause de la météo très défavorable. La vedette SNS de Port-en-Bessin se rend sur place en appui.

Un sauveteur en mer blessé

Vers 20h, le bateau, qui continue de dérive après la rupture de la remorque, s'échoue au pied de la falaise, devant le sémaphore de Port-en-Bessin. Impossible, alors, de récupérer l'équipage par la mer. Au même moment, la vedette SNS de Port-en-Bessin tombe en panne et un bénévole de la SNSM se blesse au bras et à la jambe. La SNS est remorquée à son tour par un chalutier, jusqu'au port.

"Chahutés par les vagues et dans une position extrêmement dangereuse pour nous éloigner du bord et des hautes vagues, nos moteurs se sont arrêtés, certainement suite au passage d'une remorque dans les hélices. Sans l'intervention rapide et professionnelle du chalutier Oceano Nox qui était sur zone, nous serions très certainement nous aussi échoués" commentait après le sauvetage Steven Gérard, président de la SNSM de Port-en-Bessin.

Le bateau échoué

Les trois marins de l'Essor ont finalement été hélitreuillés par Dragon 50, basé à Granville (Manche), déclenché à 19h40 par le Cross. Ils ont été mis en sécurité au sémaphore de Port-en-Bessin où ils sont pris en charge par les pompiers.

Quand à leur bateau, la SNSM d'Ouistreham devrait tenter mardi 27 février de le déséchouer. La Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Calvados a été saisie afin de pouvoir analyser et répondre en cas de risque de pollution sur le littoral.

A LIRE AUSSI.

Opérations de recherche dans le secteur des îles Saint-Marcouf (Manche)

Manche: la SNSM mobilisée sur deux sauvetages en mer

Affaibli et transi de froid, un sexagénaire dérive pendant plusieurs heures au large du Calvados

Normandie : hameçonné à l'oeil, un marin-pêcheur hélitreuillé

Port-en-Bessin : un marin porté disparu dans le naufrage d'un chalutier