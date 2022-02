Ouistreham. Une bombe allemande de près d'une tonne découverte au large de Ouistreham

Vers cinq heures ce jeudi 18 avril 2019, le Centre des Opérations Maritimes (COM) de la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a été alertée par le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) de Jobourg (Manche), que le bateau de pêche Tangaroa, en activité de pêche à environ 11 km au nord de Ouistreham (Calvados) avait remonté une bombe allemande datant de la seconde guerre mondiale dans ses filets.

• Lire aussi : une bombe de 460 kg désamorcée avec réussite



Une demi-heure plus tard, l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale est engagé par le COM et embarque depuis la base navale de Cherbourg cinq personnels du Groupe des Plongeurs Démineurs (GPD) afin de remettre à l'eau l'engin en toute sécurité. La munition, une LMB 1000 de près d'une tonne, représente toujours un danger : un simple mouvement, notamment avec le navire, peut suffire à percuter son amorce et mettre à feu la charge militaire qu'elle contient.

Un contre-minage prévu prochainement

C'est vers huit heures que la bombe a été remise à l'eau à l'aide de sangles. La position géographique du lieu de dépose en mer est enregistrée par le GPD en vue d'effectuer le contre-minage de la munition prochainement. Les bons réflexes de l'équipage du navire de pêche, conjugués à la réactivité de la chaîne opérationnelle ont permis de réaliser cette opération en un temps record et avec succès.

Pour toute découverte d'engin historique, la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord vous conseille de composer le 196.

