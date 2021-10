Rouen. Gymnastique : L'Élan gymnique rouennais se maintient en Top 12

Le derby normand entre l'Élan gymnique rouennais (EGR) et les Elbeuviens de NRGym, le samedi 24 février 2018, avait un enjeu particulier. Les deux équipes ayant raté leur saison, la rencontre devait décider qui allait quitter l'élite.

Rouen sauve sa place en Top 12

Et chacune des deux équipes s'est défendue courageusement sur les quatre agrès. Au saut, c'est Elbeuf qui a pris les devants avec sept points contre cinq. Ensuite, Rouen s'est rattrapé aux barres asymétriques en remportant tous les duels et en prenant neuf points contre trois à son adversaire. Puis Rouen à pris définitivement le large en dominant Elbeuf à la poutre et au sol, à chaque fois par sept points à cinq. L'EGR sort donc vainqueur de la rencontre avec un score cumulé de 28 points, contre 20 pour Elbeuf.

"La préparation n'a pas été facile, on a eu beaucoup de blessures mais les filles ont voulu tout donner, confiait Eric Pasquelin, le coach rouennais. L'année prochaine, on retrouve le Top 12 et on espère aussi récupérer une place qui nous correspond plus, aux alentours de la 5e place."