Rouen. Rouen débute la saison de TOP12 de Gymnastique artistique féminine au Kindarena

Ce samedi 2 décembre 2017, l'Élan Gymnique Rouennais (EGR) accueillait l'équipe de Lyon-Montchat pour l'ouverture de la saison de TOP12 GAF.

Rouen surpris

Pour cette saison 2017-2018, l'EGR fait parti de la poule 2 avec Lyon et Avoine. La 1ère journée a opposé les Rouennaises (Jade et Naïs Gillet, Bélen Castilla, Maéva Gène, Capucine Jezequel, Oréane Lechenaut, Sheyen Petit et Zora Chedeville) à Lyon (Manon Gagneret, Chloe Dufour, Cecile Pizot, Djenna Larou, Selma Longeon, Audrey Lebon, Jennyfer Duriez, Salome Falco).

Au programme de la compétition: saut, barres asymétriques, poutre, sol. Sur les 2 premiers agrès (saut et barres asymétriques), Lyon a pris les devants. Dans la 2e partie, Rouen a recollé au score pour finir sur une égalité parfaite 24-24.

"Aujourd'hui, nous faisons match nul face à Lyon-Montchat qui réussit un gros match sur les deux premiers agrès : le saut et les barres asymétriques. Nous reprenons l'avantage à la poutre et au sol, ce qui explique cette égalité. Mais nous retiendrons surtout l'ambiance de cette première rencontre Top 12, avec plus de 800 personnes dans le public, c'était extraordinaire," explique Paco Castilla, le coach rouennais à l'issu de la rencontre.

La prochaine rencontre de l'EGR est prévue le 27 janvier 2018 dans l'Indre-et-Loire, face à Avoine.

