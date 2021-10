Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen ne confirment pas face à Angers

Après une série bien démarrée par une première victoire (4-0), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ne sont pas parvenus à confirmer lors du match 2, en s'inclinant toujours sur l'Ile Lacroix face aux Ducs d'Angers (3-2) dans ce quart de finale de play-off.

Et le match débutait mal pour les Jaunes et Noirs qui, sur leur première supériorité numérique, se faisaient contrer et voyaient Hugo Casini partir en break et inscrire le premier but de la partie après un peu plus de six minutes de jeu (1-0). Heureusement, le duo Deschamps-Aleardi allait donner l'égalisation deux minutes plus tard sur une belle conclusion de l'Américain (1-1).

Une infériorité qui coûte cher

C'est à la fin du premier tiers que tout va basculer. Le défenseur Richard Stehlik prend une méconduite pour le match et les Angevins évoluent dès le début du second tiers en supériorité numérique pendant cinq minutes. Cinq minutes fatales aux Rouennais qui encaissent deux buts par l'intermédiaire de Danick Bouchard et Clément Masson (3-1).

Les joueurs de Fabrice Lhenry tenteront bien de revenir au score, mais ils ne vont pas réussir a trouver l'ouverture sur Florian Hardy sauf en toute fin de match, où David Wohlberg réduira la marque à 3-2. Mais insuffisant pour remporter le match.

Dragons de Rouen et Ducs d'Angers se retrouvent donc à égalité dans cette série alors que les matchs 3 et 4 auront lieu à Angers mardi 27 et mercredi 28 février 2018.