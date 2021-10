Humour. De nouvelles places pour Les Bodin's au Zénith de Caen

Le duo burlesque Les Bodin's qui cartonne sera au Zénith de Caen (Calvados) dimanche 4 mars 2018. De nouvelles places sont disponibles ! L'occasion de voir ou revoir Maria Bodin's, cette vieille fermière ronchonne, et son fils et vieux garçon Christian qui font rire le public depuis plus de 13 ans. Pour ce nouveau spectacle, les Bodin's accueillent Julie, leur cousine éloignée.

Poules, lapins et cochons s'invitent sur scène

Les Bodin's sur scène, c'est plus vrai que nature avec cette ferme où cohabitent poules, lapins, chiens, ânes et cochons. D'ailleurs, difficile de passer inaperçu sur les routes de France avec ce convoi de 10 semi- remorques. Les Bodin's c'est aussi la rencontre entre deux acteurs dont l'histoire avait commencé en solo pour Maria Bodin pour devenir quelques années plus tard le duo formé par Maria et Christian son fils.

Les représentations s'enchaînent pour 50 tournées de Zénith. Et si le duo suscite un tel engouement, ce fabuleux décor de campagne n'y est sûrement pas pour rien. Les deux comédiens se qualifient d'ailleurs "d'aide soignant" parce qu'ils font du bien aux gens. Pendant 2 h 30 le spectateur rit de l'actualité et des petits tracas de la vie quotidienne grâce à ces personnages si particuliers et attachants.

Pratique. Dimanche 4 mars à 15h au Zénith de Caen. Tarifs 35 à 50€.

