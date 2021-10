Saint-Lô. Les départements normands au Salon de l'Agriculture

C'est un rendez-vous incontournable pour la région Normandie et ses cinq départements. Le Salon international de l'agriculture (SIA) est l'occasion pour eux de parler à la filière agricole et d'en faire la promotion. Une filière qui pèse près de 4 milliards d'euros et représente plus de 67 000 emplois en Normandie.

Samedi 24 février 2018, Marc Lefèvre, président du conseil départemental de la Manche et Pascal Martin, son homologue de Seine Maritime, étaient les invités du Mag Tendance Ouest.

• Écoutez l'interview :



Le Mag au Salon de l'Agriculture Impossible de lire le son.

