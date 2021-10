Rouen. Val-de-Reuil dépose un recours pour conserver son collège

Le collège Pierre-Mendès-France de Val-de-Reuil va-t-il fermer ? La question oppose la Municipalité et le Département. Le Conseil départemental de l'Eure, qui gère les collèges, a décidé en décembre dernier de fermer l'établissement à la rentrée prochaine. Les avocats de la Ville de Val-de-Reuil ont déposé lundi 12 février un recours devant le tribunal administratif. Le maire, Marc-Antoine Jamet, est soutenu par la majorité des professeurs et parents d'élèves et par 36 maires de l'agglomération Seine-Eure.

Le maire de Val-de-Reuil s'inquiète des conséquences de la fermeture de ce collège.

Marc-Antoine Jamet, le maire de Val-de-Reuil s'inquiète des conséquences de la fermeture du collège Impossible de lire le son.

Le maire s'appuie également sur des études sur l'évolution démographique de la ville réalisées par "des cabinets d'études indépendants ou mandatés par l'Éducation nationale", selon la mairie. D'après ces rapports, il y aurait entre 100 à 200 élèves supplémentaires dans le collège dans la décennie qui vient.

La commune dénonce enfin "les multiples irrégularités, insuffisances et méconnaissances qui ont émaillé cette décision". La maire évoque notamment la consultation du Conseil départemental de l'Éducation nationale, qui s'est faite "dans de mauvaises conditions" avec la présentation d'une nouvelle carte scolaire "au dernier moment" d'après Marc-Antoine Jamet.

Le maire espère qu'une solution soit trouvée "rapidement et de telle manière que le collège reste ouvert".

