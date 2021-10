Creully. Insolite : un tournoi de football dans le noir en Normandie

C'est un tournoi de football pas comme les autres qui se prépare à Creully dans le Bessin (Calvados). Pour la première fois en Normandie, le vendredi 2 mars pour les moins de 15 ans, et le samedi 3 pour les autres, des matchs se dérouleront dans le noir, pour le plus grand bonheur et la plus grande… curiosité des participants. Les matchs se dérouleront dans une salle entièrement plongée dans le noir, où les buts, les lignes du terrain, le ballon et les joueurs sont phosphorescents.

Deux projecteurs révèlent les participants et le terrain

Pour que ça marche, il faut procéder à quelques ajustements. "À leur arrivée, les participants sont maquillés dès l'entrée, avec de la peinture adaptée. Et ils sont invités à venir en blanc, explique Nathant Palicot, salarié au club de Bessin Nord et organisateur du tournoi. Leur image se reflétera alors dans le noir grâce à deux projecteurs de lumière noir. Les différentes formes étant clairement perceptibles, le risque de se blesser n'est pas plus élevé que pendant un tournoi traditionnel." La salle est également préparée en conséquence. Les lignes, les buts et le ballon sont ainsi rendus phosphorescents. Pour les règles, celles du futsal prévalent.

Reportage diffusé sur Tendance Ouest lundi 26 février 2018 avec l'organisateur, Nathan Palicot. Impossible de lire le son.

L'idée lui est venue d'expériences passées, réalisées notamment dans l'univers du badminton. Son objectif est également d'ouvrir le football à d'autres publics que ceux qui le pratiquent actuellement. Est imposée à chaque inscription d'une équipe masculine, la participation d'une équipe féminine (cinq joueurs et deux remplaçants).

Pratique. Inscriptions, 5€/personne : palicotnathan@gmail.com - Tél. 07 71 60 94 86

