Dieppe. Explosion dans une usine à Dieppe : "Saipol, une activité essentielle pour le port"

Les hommages se sont succédé lundi 19 février 2018, après la catastrophe de l'usine Saipol à Dieppe (Seine-Maritime). L'explosion survenue samedi 17 a fait deux morts et demeure pour l'heure inexpliquée. Après le drame humain, la ville veut éviter un drame économique pour le port de Dieppe qui a traité avec Saipol plus de 80 0000 tonnes de marchandises en 2017. Le maire, Nicolas Langlois, était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest, mardi 20 février, au micro de Pierre Durand-Gratian.

Des centaines d'emplois concernés

Plus de 72 heures après cet incident majeur, la question de la reprise de l'activité sur le site à l'avenir se pose. "Pour l'instant, je ne peux pas vous donner d'éléments là-dessus, a confié le maire. Je l'espère parce que c'est une activité essentielle pour le port de commerce de Dieppe, entre 100 000 et 200 000 tonnes chaque année. Ce sont des dizaines d'emplois, des centaines même, directs et indirects qui sont concernés."

Enquête indispensable

Les enjeux économiques sont donc considérables. "Toute la production de Saipol repart par le bateau", rappelle Nicolas Langlois. Le port fait vivre le territoire." Il n'en oublie pas l'enquête, nécessaire, pour la mémoire des victimes et pour permettre à l'activité de reprendre. Il demande une table ronde entre les différents services de l'État, et des représentants des collectivités locales et de l'entreprise. "Il faut savoir ce qui s'est passé pour la mémoire des victimes, pour leurs familles, pour les familles des salariés, mais aussi pour les habitants." L'usine est implantée à Dieppe depuis 1908.

